Patricia Pardo se rompe con la historia de Verónica, víctima de malos tratos: "Es desgarradora"

Verónica está muy grave después de que su pareja y padre de sus tres hijos la torturase durante 24 horas

Trece años por maltratar y violar a su pareja como "castigo" por hablar con un vecino: "A la próxima te rapo"

'Vamos a ver' se ha hecho eco de la historia de Verónica, una mujer que lleva nueve días debatiéndose entre la vida y la muerte tras sufrir una paliza y ser torturada durante 24 horas por parte de su pareja y parte de sus tres hijos.

La familia de esta mujer de Motril pide que se haga justicia, ya que la situación de su estado de salud ha empeorado en las últimas horas y se encuentra en estado crítico.

El presunto agresor está detenido y la familia de la joven asegura que no había pedido ayuda porque su agresor la amenazaba con matar a sus hijos.

Manuel, tío de Verónica: "Tiene en páncreas destrozado"

Manuel, tío de Verónica, nos ha dado más datos sobre este trágico suceso: "Tiene en páncreas destrozado y los médicos solo están manteniéndola por el momento".

Esta persona disfrutó del dolor que le hacía a i sobrina durante 24 horas y le decía que se gritaba, mataba a sus propios hijos. No hay arrepentimiento sobre nada", ha continuado contándonos.

Justo al terminar la entrevista, Patricia Pardo no ha podido evitar mostrarse emocionada y visiblemente afectada por la dramática historia de Verónica: "Nos hemos quedado con mal cuerpo. Esto es absolutamente desgarrador", ha dicho.