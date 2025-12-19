Patricia Pardo homenajea a los emigrantes: "Migrar es un ejemplo de voluntad y coraje"

Patricia Pardo rinde homenaje a los españoles que se vieron obligados a emigrar

En 'Vamos a ver', Patricia Pardo se caracteriza cada viernes como una figura histórica o relevante para rendir homenaje y destacar la vida y obra de personas notables. En el programa de hoy, 19 de diciembre, Patricia Pardo ha querido rendir homenaje a los españoles que tuvieron que emigrar, con motivo del Día Internacional del Migrante.

Patricia Pardo ha comenzado el programa hablando sobre esta conmemoración: "Hoy arrancamos 'Vamos a ver' rescatando el desgarro y el amor inmenso que encierra esta fotografía, para conmemorar el Día Internacional del Migrante. Fue tomada en 1957, minutos antes de que ese padre zarpase rumbo a Argentina. Pero fíjense, movidos también por el deseo de prosperar, viajó la familia de nuestro querido doctor Gaona en 1963 a Chile".

Patricia Pardo: "Sin todas esas experiencias, esa dignidad forjada a golpe de sudor, de tiempo y de morriña, nosotros no estaríamos aquí ahora"

Patricia Pardo recuerda a familiares de colaboradores que tuvieron que emigrar: "Igual que nuestro abogado Juan Manuel Medina, cuyo caso fue Suiza, los padres de nuestro ayudante de realización Antoine emigraron a Bélgica, ahí tienen a la tía de Fabiola en Londres en 1989, a los abuelos de mi querido Jano Meca recién llegados a Alemania en 1954 con la madre de Jano, también a Alemania emigró el abuelo de Pepe del Real, diez años después. O, por ejemplo, mi abuelo partió a Venezuela nada más nacer mi madre y regresó 17 años después. Sin todas esas experiencias, esa dignidad forjada a golpe de sudor, de tiempo y de morriña, nosotros no estaríamos aquí ahora. Por eso hoy queremos aplaudir tanto a esas historias de perseverancia como a aquellas personas que las arroparon".

Por último, explica la procedencia de su vestido: "Es el caso de Cecilia, una artista almeriense que transforma, junto a las inmigrantes de la zona, la frialdad del plástico de esos invernaderos en prendas de una enorme belleza, como este kaftán bordado que llevo. Migrar no es solo un viaje sin fecha de regreso; es el gran sacrificio de ese padre que ahogaba las lágrimas de su hijo con un abrazo y que, como nuestras familias en el pasado y estas mujeres de Almería en el presente, emprendieron caminos lejanos para que hoy podamos avanzar con luz propia. Gracias por vuestro ejemplo de voluntad y coraje".