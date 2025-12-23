Logo de telecincotelecinco
Logo de ¡De viernes!¡De viernes!
Promos

Los del Río, con más de 60 años de historia juntos, se sientan en el plató de '¡De viernes!'

Los del Río, con más de 60 años de historia juntos, se sientan en el plató de '¡De viernes!'
Foto de archivo de Los del Río. telecinco.es
Compartir

Los reconocidos cantantes Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, del grupo musical Los del Río, se sientan en el plató de '¡De viernes!' el próximo 26 de diciembre, a las 22:00 horas, donde hablarán entre otras cosas sobre sus más de 60 años de historia juntos: "Si hubiéramos sido uno, Los del Río no existirían".

Una historia de éxito profesional que les ha llevado a vender más de 120 millones copias con canciones mundialmente conocidas como 'Macarena'. ¿Te lo vas a perder? Te esperan junto a Beatriz Archidona, Santi Acosta y los colaboradores, en Telecinco.

Temas