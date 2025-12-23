Los del Río se sientan en el plató de '¡De viernes!': Te contamos qué día y a qué hora puedes verlo

Los reconocidos cantantes Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, del grupo musical Los del Río, se sientan en el plató de '¡De viernes!' el próximo 26 de diciembre, a las 22:00 horas, donde hablarán entre otras cosas sobre sus más de 60 años de historia juntos: "Si hubiéramos sido uno, Los del Río no existirían".

Una historia de éxito profesional que les ha llevado a vender más de 120 millones copias con canciones mundialmente conocidas como 'Macarena'. ¿Te lo vas a perder? Te esperan junto a Beatriz Archidona, Santi Acosta y los colaboradores, en Telecinco.