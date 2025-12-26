telecinco.es 26 DIC 2025 - 09:35h.

Los presentadores nos esperan para tomar las uvas desde el corazón del Pirineo aragoné

Este 31 de diciembre, Sandra Barneda y Xuso Jones darán la bienvenida al 2026 dando las campanadas de Mediaset España. Unas campanadas muy especiales, ya que despedirán al 2025 desde la estación de esquí de Formigal, en el Pirineo aragonés, "un lugar único y espectacular", tal y como la propia presentadora lo describe.

Y, además, "muy frequito", como bien dice Xuso. Pero la última noche del año contará con una actuación única. Y ha sido el propio Nacho Cano quien lo ha anunciado: "Vamos a cantar la canción 'Un año más' en Mediaset. ¡No os lo podéis perder!".

Con todo listo para unas campanadas de altura, solo queda disfrutar. El 31 de diciembre, a partir de las 23:30 horas, Sandra Barneda y Xuso Jones nos esperan para tomar las uvas desde Formigal, en el corazón del Pirineo aragonés, en Telecinco y en Cuatro.