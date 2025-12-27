¡A jugar! Vuelve 'El precio justo' con Carlos Sobera: muy pronto, en Telecinco

Telecinco.es Madrid, 27 DIC 2025 - 00:16h.

Carlos Sobera presentará el mítico concurso de televisión: ¡No te pierdas un avance!

"Me encantaría tener el poder de saber el precio al céntimo de todas las cosas", asegura Carlos Sobera en un avance de 'El precio justo'. El mítico concurso de televisión que enganchó a toda una generación en los ochenta regresará a Telecinco para dar diversión y emoción con los entretenidos juegos para adivinar el valor de lo que se oferte.

¿Quieres saber qué nos trae el presentador en esta ocasión? ¡Dale al 'play' y no te pierdas un avance del concurso de Telecinco!