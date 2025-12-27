¿Le darías el 'sí, quiero' a un desconocido?: 'Casados a primera vista', muy pronto en Telecinco

telecinco.es 27 DIC 2025 - 10:36h.

Telecinco estrena, próximamente, el programa 'Casados a primera vista'

En este programa, seis parejas se darán el 'sí, quiero' sin conocerse

¿Te casarías con alguien de quien no supieras casi nada? Llega a Telecinco 'Casados a primera vista', el programa de relaciones más visto del mundo. En este programa, el 'sí, quiero' es solo el principio para seis relaciones de pareja, para doce auténticos valientes que no tienen miedo a enamorarse. ¡Muy pronto, en Telecinco!

"Vestirme de blanco ha sido uno de los sueños que yo he tenido toda mi vida, pero nunca pensé que se haría realidad", o "si me traes a un rubio de ojos azules no solo me caso, es que me embarazo directamente", son algunas de las declaraciones de algunas de las participantes de este original formato.