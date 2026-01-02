Adriana Dorronsoro reacciona a la cesta-ataúd que sortea una funeraria

Una funeraria sortea una curiosa cesta que está valorada en 2.300 euros

La emotiva felicitación de 'El programa de Ana Rosa' a Joaquín Prat por su futura paternidad: "Vas a ser el mejor padre del mundo"

Compartir







‘Vamos a ver’ ha entrevistado en directo al hombre que ha llevado a cabo una curiosa iniciativa en Barbadás, Ourense. Arturo Varela es el dueño de una funeraria que sortea, nada más y nada menos, que una cesta que viene en ataúd y que está valorada en la friolera de 2.300 euros.

Una cifra muy elevada, ya que no solo contiene los productos típicos que suelen llevar otras, sino que, además, tiene una consola de último modelo, una televisión, un patinete eléctrico y, también, el propio recipiente, que es un ataúd real.

La reacción Adriana Dorronsoro a la ‘cesta-ataúd’

El propietario de la funeraria ha explicado que “es una forma de llamar la atención” y que su objetivo era crear una cesta “diferente”. Ha sido entonces cuando Adriana Dorronsoro no ha podido evitar preguntarle si alguna vez alguien se había llevado el ataúd.

“Está a disposición de quien quiera llevárselo, pero, hasta la fecha, nadie se lo ha llevado desde que hacemos el sorteo”, explicaba Arturo. Al escuchar esa respuesta, la presentadora de ‘Vamos a ver’ ha explicado que ella sí se lo llevaría.

“Pero si lo metes en el trastero y ya lo tienes para el futuro, que los ataúdes cuestan un dinero”, decía ella. “Desgraciadamente es algo que va a haber que utilizarlo, de eso no nos vamos a escapar”, respondía el propietario de la funeraria.