Joaquín Prat va a ser padre junto a Alexia Pla y ha sido el propio presentador de ‘El tiempo justo’ el que lo ha anunciado en sus redes sociales. Una bonita noticia que hemos conocido hace tan solo unas horas y por la que la pareja ha recibido decenas de felicitaciones.

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales del presentador de Telecinco se han llenado de ‘enhorabuenas’ de rostros conocidos de la televisión, como Alejandra Rubio, Alexia Rivas, José Antonio Canales Rivera o Marisa Martín Blázquez, que han querido darle sus mejores deseos.

‘El programa de Ana Rosa’ tampoco se ha quedado atrás y los colaboradores que estaban convocados en el espacio de este viernes 2 de enero, también han querido dedicarle unas palabras de lo más tiernas al que fue su compañero durante muchos años.

La felicitación de ‘El programa de Ana Rosa’ a Joaquín Prat

El primero en hablar ha sido Jano Mecha: “Nos van a permitir dar la enhorabuena y nuestras felicitaciones a nuestro compañero Joaquín Prat, que ha arrancado el año anunciando en redes sociales que va a ser padre. Enhorabuena”, decía.

“No nos queda ninguna duda de que vas a ser el mejor padre del mundo. Desde aquí, muchos besos para Alexia y todo lo mejor”, decía el que se ha encargado de coger las riendas del programa durante las vacaciones de Ana Rosa Quintana.

Paloma Barrientos y Bibiana Fernández también han querido dedicarle unas palabras a su amigo en un día tan especial y, mirando a cámara, le han deseado todo lo mejor del mundo por la que es, sin duda, una de las noticias más felices para el presentador y su pareja.