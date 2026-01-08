'El precio de... Ábalos, mi padre', muy pronto en Telecinco

Compartir







Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes habla en exclusiva: "Mi padre fue la persona más leal que tuvo el presidente Pedro Sánchez hasta que fue expulsado del partido, a día de hoy esa lealtad no se la debe". No te pierdas todo lo que tiene que contar en este especial de 'El precio de... Ábalos, mi padre', muy pronto en Telecinco.