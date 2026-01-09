Te contamos la fecha y la hora en la que puedes ver la entrevista en exclusiva a Víctor, el hijo de José Luis Ábalos

Compartir







Dos meses después del ingreso en la prisión de Soto del Real de José Luis Ábalos, su hijo concede en exclusiva la primera entrevista en televisión. En ella hablará, entre otras cosas, sobre la "motivación capital" del viaje de Delcy Rodríguez a España: "Tiene que ver con la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero", asegura en el avance.

"Esta mujer hasta hace nada estaba aquí. Se ha venido con sanciones también... Por Serrano de compras, irse de la clínica estética, irse al médico, hacer cuatro compras y a ver su amigo Zapatero y a cuatro empresarios más", confiesa.

¿Está dispuesto el exministro de Transportes a traicionar al hombre al que llevó a la Moncloa? No te pierdas el programa de 'Ábalos, mi padre' en 'El precio de...' el próximo miércoles, 14 de enero, a las 23:00 horas en Telecinco.