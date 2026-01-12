La isla de las tentaciones 9 llega a su fin

Compartir







12 ENE 2026 - 14:27h.

Hoy termino la secuencia de post que os he ido publicando durante toda la edición. Comiendo con el vestido marrón de seda salvaje de la hoguera final. Fue diseñado por Mariano Moreno. Completamos el look con pendientes de nácar de Briana, anillo con sello de Moncollier, de ágata marrón de Lola Casademunt y brazaletes dorados de Sach.

En una de las entradas a las villas, escogimos un total look de una firma que me encanta: Bad Habits con camisa roja y bermuda de rayas. Los zuecos marrones son de Toni Pons, los pendientes hechos a mano de Cien Versos y las medallas de Casajuanas.

En la hoguera de los solteros: el vestido negro con flecos de gasa blancos en la abertura lateral es de Julio Reis, las pulseras elásticas y la gargantilla de Lola Casademunt, los dos anillos de Vidda, los pendientes de aro dorados de Belao y los zuecos negros de Exé.

Para el desembarco de Mayeli y Alvaro: el vestido de flores es de Juan Perea, los collares de cuentas, los pendientes largos y el anillo verde de Belao y las medallas de Casajuanas.

Y en el cierre de las villas, Sandra llevó vestido de gasa estampado de Delosaires, y pendientes con flor y cristales de Lola Casademunt.