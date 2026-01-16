En exclusiva, la actriz adelanta cómo vive el regreso a 'Got Talent', las sorpresas del jurado renovado y el nivel que dejará al público sin aliento

Carlos Latre y Lorena Castell se incorporarán al jurado de ‘Got Talent España’

Paula Echevarría se ha ganado a pulso el título de jurado estrella de 'Got Talent'. Carisma, empatía y una sonrisa capaz de calmar hasta al concursante más nervioso. Este año regresa a la mesa junto a Risto Mejide y dos nuevas incorporaciones que, según ella, ya se han metido al equipo en el bolsillo: Carlos Latre y Lorena Castell.

Tal como nos ha contado en esta charla, la actriz está disfrutando como nunca de esta edición y promete que los espectadores se van a quedar con la boca abierta.

“Si te digo que el nivel está más alto que nunca, ¿me crees?”

La actriz y presentadora lo tiene claro: 'Got Talent' se ha superado. “Estoy alucinada porque llevamos ya unas cuantas audiciones y, si te digo que el nivel está más alto que nunca, ¿me crees?”, cuenta con entusiasmo.

La mecánica del programa es la misma, pero el talento que se está viendo parece salido de una final. Cantantes que podrían llenar estadios, bailarines capaces de desafiar la gravedad y magos que hacen que uno empiecen a cuestionarse las leyes de la física. Paula lo cuenta con brillo en los ojos... ¡Dale play al vídeo y descubre todo lo que trae la nueva temporada de 'Got Talent'!

Un jurado renovado que funciona como un reloj suizo

Este año, la mesa tiene dos caras nuevas, y lejos de sentirse extraños, Paula asegura que la química ha sido instantánea: “Me están sorprendiendo mis compañeros de mesa, que son nuevos, han llegado aquí los últimos y están desde el minuto uno superintegrados y como si lleváramos juntos los cuatro toda la vida”.

En televisión no siempre pasa que un grupo encaje tan rápido, pero en 'Got Talent' ha sido casi mágico. ¿Quieres descubrir más sobre los nuevos jurados? ¡Dale play al vídeo!

El lado más difícil de estar en el jurado

Decir “sí” es fácil. Decir “no” puede romper ilusiones en cuestión de segundos. Paula lo sabe bien. “He pasado muchos años de mi vida en el otro lado, en el de ser juzgada”, recuerda. Esa experiencia le ha dado una perspectiva única para ponerse en la piel de quien se sube al escenario.

Por eso, aunque la decisión final pueda ser dura, ella intenta aportar siempre algo constructivo: “Yo intento siempre darles una valoración que puedan aprovechar en un futuro”. No se trata solo de aplaudir o de pulsar el botón rojo, sino de dar herramientas para que cada participante salga del programa con más de lo que trajo. Descubre todo lo que tiene Paula Echevarría para decir... ¡Dale play al vídeo!