¡No te pierdas el avance del tercer capítulo de 'Casados a primera vista'!

En el tercer capítulo de 'Casados a primera vista', veremos la boda de Laura y Lorenzo y seguiremos los pasos de las tres parejas que ya se han dado el 'sí, quiero' - Ana y Luija, Ainhoa y Marc, y Estefanía y Stefan - en sus lunas de miel.

Las complicaciones en las lunas de miel no han terminado, entre Ainhoa y Marc escalan los problemas, pero los de Estefanía y Stefan no se quedan atrás y es que parece que no congenian en nada. "Estefanía y yo no tenemos feeling, me siento un poco rechazado", comenta Stefan, tras lo cual se escucha a su mujer confesar que no le atrae porque lo ve "como su amigo gay": "Es muy femenino, entonces no me atrae".