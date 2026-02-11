Telecinco.es 11 FEB 2026 - 18:11h.

Los sábados y domingos, a partir de las 12:30 horas, en Telecinco: ¿te lo vas a perder?

Daniel imita a Antonio Ozores y sorprende a Carlos Sobera: “Es un fenómeno”

Compartir







El concurso presentado por Carlos Sobera y Tania Medina amplía su presencia en parrilla y emitirá nuevas entregas los sábados y domingos (12:30h) desde este sábado, que ofrecerá un especial dedicado a San Valentín e introducirá una novedad histórica en el programa: se concursará en pareja y todas serán parejas reales.

Esta edición especial arrancará con una coreografía dedicada al amor y presentará todos los juegos con temática romántica. Además, en el mítico juego del Plinko, los concursantes podrán multiplicar por dos su premio, con la posibilidad de alcanzar los 10.000 euros.

A lo largo del programa, las flechas de Cupido alcanzarán incluso a Tania Medina, que recibirá un mensaje sorpresa de su novio, Alejandro Nieto. El especial culminará con un escaparate final compuesto por premios inspirados en el amor y pensados para disfrutarse en pareja.

Por otra parte, el martes 17 de febrero, coincidiendo con el Carnaval, 'El precio justo' ofrecerá una nueva entrega especial en la que todos los concursantes jugarán disfrazados.