Daniel imita a Antonio Ozores y sorprende a Carlos Sobera: “Es un fenómeno”

telecinco.es 11 FEB 2026 - 15:53h.

Daniel, camarero de profesión, acude a ‘El precio justo’ con la ilusión y las ganas de llevarse alguno de los grandes premios del concurso. Durante su presentación, ha explicado que una de sus grandes aficiones es la comedia y que disfruta especialmente haciendo imitaciones, algo que no ha dudado en demostrar ante el público y el presentador.

Tras compartir que el actor y humorista Antonio Ozores es su referente favorito, Daniel ha recordado que el intérprete estuvo en el programa hace muchos años. Acto seguido, se ha lanzado a imitarlo, sorprendiendo a todos los presentes con una interpretación que ha desatado las risas en el plató.

El público no ha dejado de aplaudir y celebrar la actuación, mientras que Carlos Sobera, visiblemente impresionado, se ha referido a Daniel como “un fenómeno” y ha pedido un fuerte aplauso para él. El presentador ha terminado el momento con un abrazo y, en tono irónico, ha dicho: “Te voy a tener todo el programa presentando las pruebas al estilo Ozores”.