Got Talent 14 FEB 2026 - 23:59h.

Adri Navarro se presenta a las audiciones de 'Got Talent España' tras arrasar en redes sociales con 'Cucu Cucurella'

Compartir







Nada más salir al escenario de las sextas audiciones de ‘Got Talent España’, Lorena Castell y Paula Echevarría han reconocido a Adri Navarro: “¿Tú eres el que cantaba lo de Cucurella?”. Y es que el joven se hizo muy popular en el verano de 2024 por la canción que le compuso al futbolista Marc Cucurella.

“Tengo una canción que se hizo muy viral, que la ha cantado la Selección Española de Fútbol y ha sonado en las Olimpiadas y me quedaba el escenario de ‘Got Talent”, son sus palabras antes de deleitar a todos con su actuación. Al poco de empezar, ya contaba con la desaprobación de Risto Mejide.

“Cucu Cucurella se come una paella”, comienza a entonar Adri Navarro ante la perplejidad de Risto Mejide, que no duda en pulsar su botón rojo para intentar frenar su actuación. Paula Echevarría le sigue los pasos y pulsa su botón rojo y también el de su compañera, Lorena Castell. Finalmente, Carlos Latre también se suma y detienen el show de Adri Navarro.

Risto Mejide, sin palabras con Adri Navarro

Este participante asegura que tiene un nuevo tema titulado ‘Tiki Tiki Miau Miau’ que “lo ha petado en Italia”, pero al cantar el estribillo decepciona al jurado porque consideran que “es un plagio” de un tema archiconocido por todos. Lorena Castell parece estar maravillada con todo lo que está presenciando, pero Risto Mejide no tiene palabras: “Estáis fatal todos, para mí es un no”, sentencia.