Paula Echevarría se rompe al dar su segundo pase de oro a un joven que le canta a su madre fallecida por cáncer
David, cuyo nombre artístico es D’Pineda, es un joven cantautor que comenzó con la música gracias a las enseñanzas de su padre, quien le acompaña en estas sextas audiciones de ‘Got Talent España’: La música, para mí lo es todo. Yo creo que, sin música, no podríamos vivir”. Su actuación ha emocionado a Paula Echevarría y se ha llevado su segundo pase de oro.
D’Pineda dice que la música le permite expresar sus sentimientos y esto, para él, es un sueño cada vez que se sube a un escenario. Interpreta un tema que compuso en unos de los momentos más difíciles de su vida y que va dedicado a su madre: “Perdí a mi madre hace dos años. Falleció por un cáncer de mama con metástasis”, ha confesado antes de salir al escenario.
“Hoy, por fin, creo que estoy preparado para hacerle ese homenaje que tanto se merece ella. A veces digo que mi madre fue como Mary Poppins porque yo he pasado una infancia complicada por tocar el piano porque me gustaban las cosas diferentes y ella siempre ha estado ahí conmigo. Ella ha sido mi madre, mi amiga, mi maestra de la vida y se ha ido cuando ella ha considerado que yo estaba preparado”, confiesa este joven cantautor.
D’Pineda emociona a Paula Echevarría con su canción
La actuación al piano de D’Pineda ha emocionado a muchos en el teatro, pero, sobre todo, a Paula Echevarría y Lorena Castell. “Normalmente, estas canciones enternecen sí o sí, pero, la verdad es que, cuando eres madre, te abre una herida en el corazón que… Obviamente, seguramente tu madre ha disfrutado muchísimo de esta actuación”, han sido las palabras de Lorena durante su valoración.
“No solo porque se la hayas dedicado, sino porque tienes una voz hermosa. Lo que has hecho en el piano es precioso. Se nota que te sale del corazón, es hermoso… rescatarme, no puedo seguir hablando”, ha continuado diciendo Lorena antes de romper de nuevo a llorar. Por su parte, David se muestra muy agradecido de poder haber llegado a los corazones con su canción.
Carlos Latre y Risto Mejide también han tenido buenas palabras para D’Pineda, pero ha sido Paula Echevarría quien ha dado un paso más después de haber estado un rato secándose las lágrimas: “David, es un tema precioso con el que nos sentimos identificados todos desde el punto de madres o desde el punto de hijas. Es un tema maravilloso que has tocado maravillosamente bien, que has interpretado maravillosamente bien con una voz preciosa”.
“Ha quedado una actuación divina y yo, es que, no puedo parar todavía (de llorar). David… por ti, por tu madre y por todas las madres que nos dan tanto…” ha añadido Paula Echevarría, muy emocionada, antes de pulsar el botón dorado para darle su segundo pase de oro a D’Pineda (el primero se lo dio al también cantante Sebas Guillem). ¡Enhorabuena, David! ¡Te esperamos en las semifinales de 'Got Talent España'!