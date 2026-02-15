Got Talent 15 FEB 2026 - 00:30h.

Lorena Castell somete a Paula Echevarría y Risto Mejide a su test más picantón

Entre actuación y actuación, los miembros del jurado de las sextas audiciones de ‘Got Talent España’ aprovechan para ponerse al día entre ellos y charlar de sus cosas. En este sentido, Lorena Castell se interesa por el lado más íntimo, privado y picantón de sus compañeros Risto Mejide y Paula Echevarría.

“Entonces, que me interesa… de morreo largo no eres, ¿no?”, pregunta, a bocajarro, Lorena a Risto. “¿Pero por qué te interesa tanto?”, es la reacción de Risto al respecto. Pero Lorena insiste, empeñada en saber más sobre la vida sentimental de este miembro del jurado.

¿Son Risto Mejide y Paula Echevarría de "cucharita y morreo fuerte"?

“Pregunta. Tú, por ejemplo, ahora llegas a casa… ¿tú eres de los que te gusta cucharita y luego morrear fuerte o no?”. Risto, perplejo, se queda sin palabras e insiste en preguntarle que por qué le interesa tanto todo eso a Lorena. Dice que no piensa someterse a algo que él considera un “test de la Súper Pop”.

Ante su negativa, Lorena cambia el rol de la pregunta y le pide a Risto que se defina en cuanto a intensidad: 90%, 60% o 30%. “Me gusta saber cosas de la gente”, se justifica Lorena ante su insistencia. Pero no, no consigue sacarle ninguna confesión a su compañero.

Quien sí ha respondido ha sido Paula Echevarría. La actriz se ha mantenido muy atenta a la conversación, se ha reído en varias ocasiones y ha metido cizaña con su toque de humor. Finalmente, ha saciado la curiosidad de Lorena respondiendo a la pregunta de la intensidad. Las respuestas de Paula y Lorena a esta íntima pregunta, en el vídeo.