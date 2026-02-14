Juanmi Ramírez, con tan solo 11 años, cautiva al jurado bailando flamenco: "Vengo a honrar mi linaje"

Got Talent 14 FEB 2026 - 23:45h.

Juanmi llega desde Córdoba y pertenece a la famosa familia de los tomates: "Mi padre quería que le saliera un futbolista y le salió un bailaor"

Juanmi Ramírez llega desde Córdoba rodeado de sus seres queridos: "Vengo a honrar mi linaje, soy de la familia de los tomates y el arte lo tengo en las venas". Juanmi, que se subió por primera vez en un tablao a la edad de dos años, ha contado que su padre deseaba que fuese futbolista: "Él quería eso, pero yo le salí bailaor".

Este jovencito cordobés tiene un sueño muy claro: "Quiero ser bailarín profesional. Mi padre ahora es mi mayor fan y hasta casi mi manager, para mí es como mi mejor amigo. Mi padre hace lo que sea para que yo cumpla mis sueños".

Tras una breve presentación en la que los jueces escuchaban la pasión de Juanmi por este arte que es el flamenco, comenzaba una actuación de baile más que digna de las semifinales del concurso.

La valoración del jurado para Juanmi

Juanmi no solo se ha ido de regreso a Córdoba con los cuatro síes del jurado, si no que se ha llevado la grandísima ovación del público además de las preciosas palabras de los jueces:

"Soy muy fan del tablao, cuando has empezado y el maestro ha comenzado a tocar la guitarra ya me imaginaba que iba a ser una gran actuación porque un Alberto Lucena no se pone a tocar contigo si tú no eres un crack. Pensaba que venía algo bueno, pero ha venido algo superior", aseguraba Risto Mejide.

Paula por su parte no paraba de hacerse una pregunta: "¿Cómo puede caber tanto arte en ese cuerpín? Si solo te mirara los pies pensaría que bailaba un adulto, estaba flipando contigo, quiero que vuelvas en semifinales, lo pido por favor".