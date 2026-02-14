La surrealista actuación de un cómico japonés que ha escandalizado a Risto: "Eres un condón humano"

Got Talent 14 FEB 2026 - 23:25h.

Risto Mejide se escandaliza con una de las actuaciones más extrañas de la historia de 'Got talent España'

A Risto Mejide la actuación de Happy Tsu Tsui no le ha gustado ni un poquito. Pese a que el japonés ha llegado hasta el escenario de 'Got talent España' dispuesto a mostrar su "talento" especial, lo cierto es que eso de meterse dentro de un globo gigante y dar saltos al juez no le convence.

Happy ha aparecido en escena con la cabeza metida en el globo y, poco a poco, ha acabado metido entero en el plástico. Pero Happy no se ha limitado a saltar, el concursante se ha atrevido con algo parecido a las acrobacias manteniendo el equilibrio en un patinete y subiendo escalones dentro del globo.

Paula Echevarría, que es muy fan de las actuaciones japonesas, no ha dudado a la hora de darle su sí a este concursante, algo que también ha hecho Lorena Castell: "Me ha encantado tu número, muchas gracias por traer alegría a este espacio".

Sin embargo, Risto Mejide y Carlos Latre no solo le han dado un sonoro no a este peculiar humorista asiático, si no que además han pulsado su botón rojo para intentar parar una de las actuaciones más surrealistas del concurso.