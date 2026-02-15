Logo de telecincotelecinco
Logo de ¡Allá tú!¡Allá tú!
Concursos

Germán necesita un buen pellizco para irse a Brasil "a vivir la vida": ¿conseguirá su sueño?

Germán necesita un buen pellizco para irse a Brasil "a vivir la vida": ¿conseguirá su sueño? ¡Allá tú! 2026 Top Vídeos 35
Germán necesita un buen pellizco para irse a Brasil "a vivir la vida". telecinco.es
telecinco.es
Compartir

Germán viene desde Murcia, tiene 18 años y estudia Comunicación Audiovisual. En estas semanas de concurso, este murciano que llega desde Alcantarilla se ha convertido en uno de los concursantes más queridos por sus compañeros, quienes le van a echar mucho de menos.

Cuando Germán ha escuchado su nombre, al abrir Juanra el sobre del notario, se ha llevado un disgusto: “No quería jugar todavía porque estoy disfrutando mucho todo esto”. Germán no está solo, viene a acompañarle su tía Eva, alguien a quien está muy unido.  

El murciano quiere conseguir un buen pellizco porque tiene un sueño: irse una temporadita a Brasil a vivir la vida (además de comprarse un coche con el que moverse con libertad). ¿Logrará su sueño?

Temas