Germán necesita un buen pellizco para irse a Brasil "a vivir la vida": ¿conseguirá su sueño?
Este murciano de Alcantarilla se ha convertido en estas semanas en uno de los concursantes más queridos: “No me quiero ir”
Germán viene desde Murcia, tiene 18 años y estudia Comunicación Audiovisual. En estas semanas de concurso, este murciano que llega desde Alcantarilla se ha convertido en uno de los concursantes más queridos por sus compañeros, quienes le van a echar mucho de menos.
Cuando Germán ha escuchado su nombre, al abrir Juanra el sobre del notario, se ha llevado un disgusto: “No quería jugar todavía porque estoy disfrutando mucho todo esto”. Germán no está solo, viene a acompañarle su tía Eva, alguien a quien está muy unido.
El murciano quiere conseguir un buen pellizco porque tiene un sueño: irse una temporadita a Brasil a vivir la vida (además de comprarse un coche con el que moverse con libertad). ¿Logrará su sueño?