Puri aprovecha su paso por 'Allá tú' para buscar el amor: "Hombres de España con pelo en pecho…"

Puri, que llega desde Navarra, tiene una petición muy especial que hacer en ‘Allá tú’. Aunque la concursante ha llegado hasta el programa de Juanra Bonet para llevarse un buen pellizco jugando a las cajas, lo cierto es que también quiere aprovechar su paso por el concurso para buscar el amor.

Hace algo más de un año, Puri escribió a ‘First dates’, el programa de citas de Carlos Sobera, con la esperanza de conocer a su media naranja. Pero no ha recibido noticia.

Esta navarra, que no se rinde ante las adversidades, ha utilizado los primeros minutos de este último programa para lanzar un llamamiento a los hombres de España:

“Soy Puri, soy de Bilbao pero vivo en Navarra y en Menorca durante el invierno. Estoy buscando el amor, quiero un hombre de pelo en pecho que tenga sentido del humor, si es humor negro mejor que mejor. Hombres de España y del extranjero, del mundo entero, aquí estoy yo”.

Juanra animaba a los solteros de España y del extranjero a ponerse en contacto con la navarra: “Candidatos que hayáis sentido algo en el corazón, en el estómago o en los pelos del pecho grabad un vídeo y mandadlo a esta publicación que veréis en redes sociales”.