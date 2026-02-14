Salva tira de intuición y se lleva a casa una cifra peculiar: "No es lo que tenía pensado"

Salva llega desde Albacete en compañía de su madre, Isabel: "Quiero el dinero para montar un escape room en mi pueblo"
Salva llega desde un pueblo de Albacete y lo hace en compañía de su madre. Este joven profesor tiene un sueño y la verdad es que es bastante curioso: "Quiero montar un scape room, seguramente lo montaría en mi pueblo como reclamo turístico también".
Isabel, que apoya en todo a su hijo, también es una caja de sorpresas que ha dejado boquiabierto al mismísimo Juanra: "Acabo de hacer un cursillo de albañilería, por gusto, no voy a trabajar que yo ya estoy jubilada".
Pero Isabel no solo ha acompañado a su hijo, también ha sido la persona que no lo ha dudado ni un segundo a la hora de aconsejarle que se quedase con el premio que el banquero le ofrecía. En el panel una combinación un tanto extraña: 20 perchas, 500 euros, 5.000, 10.000 y los ansiados 50.000.
Con esas cajas ha sido muy sorprendente que el banquero ofreciese a Salva la peculiar cifra de 9.999 euros. Su madre no lo dudaba ni un instante: "Cógelo, hijo, solo hay una caja mejor". ¿Habrá hecho Salva caso a su madre y a sus compañeros y se habrá ido a casa con casi 10.000 euros?