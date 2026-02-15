Fiesta 15 FEB 2026 - 16:50h.

¿Por qué han dejado de hablarse Laura Matamoros y Carlo Costanzia? El origen de su distanciamiento

Laura Matamoros ha sorprendido hace unos días al confesar que su primo, Carlo Costanzia, ha roto toda relación con ella por, supuestamente, hablar de su vida. Estas declaraciones han supuesto el intercambio de unos enigmáticos mensajes a través de sus redes sociales y hay quien apunta a cierto lanzamiento de pullas entre ellos. Analizamos esta última hora del enfrentamiento y arrojamos luz sobre el origen de este distanciamiento familiar y posterior e inesperada enemistad.

Laura Matamoros ha dicho de Carlo Costanzia que es su primo de sangre pero nada más y ha llegado a decir que "está atravesando un mal momento" porque está "entre la espada y la pared", haciendo alusión a que su primo no sabría gestionar la mala relación que existe entre su madre, Mar Flores, y su suegra, Terelu Campos o entre su madre y su padre. Rápidamente, Carlos reaccionó con un misterioso mensajes a través de un story de Instagram (aunque bien es cierto que no dijo a quién iba dirigido).

"Hablas de mí porque, si hablaras de ti, a nadie le interesaría", es lo que escribió Carlo en su perfil de Instagram. Muchos creen que es un dardo hacia su prima. Cuando la prensa le preguntó a Laura por este mensaje, ella se rio. Poco después, publicó unas palabras en sus redes que muchos han considerado que es una respuesta a su primo Carlo: "No escupas al cielo porque luego te cae. Karma". Muy atrás queda cuando Laura decía de Carlo que era su "primo favorito". Ahora, parece que no se pueden ni ver.

El origen del enfrentamiento entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia

Iván Reboso aclara desde el plató de 'Fiesta' cuándo comenzó esta guerra: "Fue cuando Laura se posiciona en la presentación del libro de Mar Flores a favor de su tía y que no entiende cómo Carlo no ocupa ese lugar". Laura habría manifestado esto abiertamente ante las cámaras y "ahí Carlo se enfada y le recrimina diciendo que sabiendo todos los problemas que están atravesando entre madre e hijo diga esas declaraciones públicas cuando conoce la historia más que nadie".

Respecto al polémico mensaje "Hablas de mí porque, si hablaras de ti, a nadie le interesaría", Iván Reboso aclara que Carlo Costanzia no se refería aquí a su prima, si no a una presentadora de televisión que estaba opinando sobre él. Por otro lado, tal y como le han confirmado al periodista, "el lunes, Laura va a mover ficha y va a contar de manera pública, qué hay y qué no hay. Va a vender qué está sucediendo con su primo, cosa con lo que Carlo tampoco está muy de acuerdo".

Por su parte, Almudena del Pozo considera que Laura Matamoros es "un poco oportunista" con este tema porque es la única que está hablando de la polémica con su primo mientras que Kike Calleja tiene algo que añadir tras haber coincidido con Laura en 'Supervivientes 2024': "Laura siempre ha hablado bien de Carlo, siempre ha dicho que era su primo favorito, lo que pasa es que las cosas no vienen de ahora", avanza el colaborador del programa.

"Vienen de cuando estuvimos en 'Supervivientes', que ya Carlo se había sentado en un '¡De viernes!', creo que fue la primera entrevista que dio, y me acuerdo de haber tenido yo una conversación con Laura, que estuvimos hablando de este tema y que, además, a Carlo no le sentó bien y de ahí yo creo que las cosas se distancia. Ella habló de sus sentimientos, de que pensaba que quizás él no se posicionaba más al lado de la madre y yo creo que a partir de ahí es cuando las cosas se empiezan a distanciar", añade Calleja.