Los efectivos han tenido que rescatar a un total de cinco personas, dos de las cuales, eran menores

Las recomendaciones y la alerta del jefe de Bomberos del Consorcio de Cádiz por la borrasca Leonardo: "No salir de casa y colaborar con Emergencias"

Compartir







Efectivos de La Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias han rescatado a cinco personas, entre ellas dos menores, y diez perros de una vivienda inundada de la localidad de San Martín del Tesorillo (Cádiz), según han informado ambos cuerpos.

Dado el nivel de agua acumulada por las lluvias que está dejando en Andalucía la borrasca 'Leonardo', los efectivos han tenido que usar una lancha neumática para acceder a la vivienda y evacuar a las personas.

Vecinos de la zona: "No hemos visto esto nunca"

Durante esta borrasca que está dejando alertas por aviso rojo en el territorio nacional y, más concretamente, en Andalucía, los bomberos de la provincia han atendido en las últimas horas a un total de 310 incidencias en 12 horas, 138 de ellas en el Campo de Gibraltar y 120 en Jerez y la sierra.

PUEDE INTERESARTE Aviso de nivel rojo por riesgo de desbordamientos en el río Jarama entre Mejorada y San Fernando de Henares, Madrid

Casi un millar de vecinos en las zonas rurales de Jerez han tenido que ser desalojados de sus domicilios por el riesgo que supone allí el río Guadalete. Su caudal ha superado ya su máximo histórico, lo que obliga a los vecinos a salir de su casa con el agua por la rodilla y con lo puesto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Vecinos de la zona aseguran que "no hemos visto esto nunca y ver cómo está ahora mismo la situación del agua, es preocupante". Aislados por la riada, San Martín del Tesorillo se ha quedado incomunicado, atrapado por la crecida del Guadiaro. "Estamos echando el agua porque sube por el váter", ha declarado una vecina.

"Sí, la verdad que estamos asustados porque es que tenemos nuestra vida, nuestra casa, nuestro todo ahí y con miedo. Aquí lo que vemos ya es que esto va a ser un desastre", comenta otro vecino.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Pendientes de los ríos y el temporal, la Policía Nacional vigila por aire lo que por tierra ha quedado inaccesible y trabajando junto con los servicios de emergencias para ayudar en las zonas afectadas por un temporal que quedará marcado en la historia de Andalucía.