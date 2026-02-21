telecinco.es 21 FEB 2026 - 21:00h.

Compartir







Ziortzia, de Cantabria, se ha convertido en la concursante de '¡Allá tú!' de este sábado. Trabaja como comercial en el sector de las telecomunicaciones, trabaja en un almacén en el que suministra material a instaladores. Es madre de dos hijos adolescentes que le "dan la vida y me la quitan a partes iguales".

Izaskun, hermana de Ziortzia, es la hermana y "ángel de la guarda" de la participante. Ella será quien la acompañe en esta tarde. Quiere los 100.000 para terminar de pagar la hipoteca de su casa y darse algún capricho, como un buen viaje. Lo cierto es que el inicio de este panel no ha ido nada mal, pues Ziortzia ha conseguido deshacerse de cuatro cajas rojas.

Ziortzia ha tenido un buen panel y se ha deshecho de muchas cajas rojas, pero, a medida que iba avanzando la jugada, han ido saliendo también las verdes. Ha mantenido los 100.000 y los 75.000 euros hasta casi al final, pero ha rechazado las ofertas de la banca. Finalmente, los ha perdido.

La decisión final de Ziortzia en '¡Allá tú!'

Se le complican las cosas a esta participante y se encuentra con las tres últimas cajas (una pasta de dientes, 12.500 y 15.000 euros) y la banca le ofrece 6.000. Los rechaza, abre una caja y es la de los 12.500. Le quedan dos cajas: un tubo de pasta de dientes y 15.000 euros. Ante este panorama, la banca le ofrece 5.900 euros por su caja, ¿la venderá? La respuesta, en el vídeo.