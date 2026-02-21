Got Talent 21 FEB 2026 - 23:59h.

Un cantante canario se emociona tras interpretar una canción que trata sobre la erupción del volcán de La Palma

El pasado 19 de septiembre del año 2021, entró en erupción el volcán de La Palma, dejando más de 1.200 de hectáreas sepultadas por la lava, 7.000 personas evacuadas y cerca de 3.000 edificaciones destruidas. Dani Kleylein quiere rendir homenaje a sus vecinos de La Palma con una canción propia en estas séptimas audiciones de ‘Got Talent España’.

No cabe duda de que, para Dani Kleylein, esta es la canción más especial que ha compuesto nunca, pues vivió en primera persona lo sucedido: “Yo estaba tranquilamente en casa cuando nos despertaron con la noticia de que había estallado el volcán cerca de nuestra casa. En cuestión de horas, nos tuvimos que marchar y es la última vez que estuvimos todos juntos ahí”, confiesa antes de subirse al escenario.

“Todos perdimos nuestra casa, el hogar donde crecí y donde jugaba con mis primos o iba a ver a mi abuela… pero ya no queda nada. Todo el trabajo y los hogares de gente de toda su vida, desapareció en cuestión de segundos. Lo más duro no fue perder lo material, sino todo lo que vino después. Después de casi cuatro años, son muchas las familias que siguen sin tener un hogar y muchos otros aún tratan de reconstruir lo que perdieron”, añade este joven artista.

La emotiva canción de Kleylein sobre el volcán de La Palma

La intención de Dani Kleylein con esta canción es clara: que, aunque se pase por cosas dolorosas, hay que afrontarlas y sufrir un poco para poder curarse. Y parece que su mensaje ha llegado a público y jurado no solo por la emotiva letra de su canción, sino también por su increíble voz, la cual deja fascinado a Risto Mejide nada más comenzar a cantar.

Visiblemente emocionado, Dani Kleylein escucha las valoraciones de jurado y desvela cómo su situación actual y la de su familia, la cual ha tenido que cambiar de barrio para poder continuar con su vida. “A veces la vida es injusta y, a veces, uno tiene la oportunidad de enmendar esa injusticia, así que te voy a dar un sí”, han sido parte de las palabras de Risto Mejide.