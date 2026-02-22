Got Talent 22 FEB 2026 - 00:20h.

El improvisado show de Lorena Castell cantando 'La barbacoa' en las audiciones de 'Got Talent'

Entre actuación y actuación de ‘Got Talent España’, pueden suceder cosas maravillosas, como ha sucedido en estas séptimas audiciones. En un momento dado, Lorena Castell ha llamado a Willy, un trabajador del programa, para pedirle un micrófono. ¡Se avecina un improvisado show!

Micro en mano y móvil en la otra (para leer la letra de la canción), Lorena Castell entona un tema archiconocido por todos, pero, sobre todo, conocidísimo por todos los presentes en el teatro, que han sido quienes han disfrutado de esta improvisada actuación.

Lorena Castell lleva a cabo un improvisado show en las audiciones de 'Got Talent España'

La canción sorpresa con la que Lorena Castell ha amenizado la espera ha sido, nada más y nada menos que ‘La barbacoa’, de Georgie Dann. Rápidamente, el público se ha venido arriba mientras que Paula Echevarría se apuntaban al improvisado show de su compañera ¡entonando ella también alguna estrofa!