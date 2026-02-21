Got Talent 21 FEB 2026 - 23:15h.

La actuación que ha hecho a Lorena Castell creer en la magia

Nacho Samena es un mago gallego que une sus dos grandes pasiones con sus actuaciones en estas séptimas audiciones de ‘Got Talent España’: la magia y la música. Y es que, a través de una actuación muy original, consigue un show tan bien ejecutado que logra convencer a una escéptica Lorena Castell.

Cuando Lorena Castell llegó a ‘Got Talent España’, lo tenía bien claro: a ella no le gustaban nada las actuaciones de magia. Pero, con el paso de las semanas, la artista ha cambiado de opinión y se ha dejado fascinar por cada uno de los magos que han pasado por el escenario.

Lorena Castell, fascinada con la magia de Nacho Samena

Tanto es así que Lorena Castell se ha dejado llevar y ha caído rendida ante la magia de Nacho Samena: “¡Vaya crack!”, la escuchamos decir en un momento dado mientras Nacho Samena hace juego con sus cartas al son de la música. Durante su valoración Lorena se ha rendido ante este mago:

“Mira que han pasado magos por aquí, pero eres el mejor mago que ha pasado por aquí, para mí. Me ha encantado. Que yo llegué negacionista, pero es que me encanta la magia. Más gente como Nacho, es que me encanta… y encima con música”, han sido parte de sus palabras hacia este joven artista.

Cuando Nacho abandona el escenario, Lorena Castell sigue fascinada y preguntándose cómo hará todos esos trucos de magia con los que les ha deleitado durante su actuación.