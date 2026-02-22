telecinco.es 22 FEB 2026 - 15:00h.

Paloma debe adivinar el precio de lo que contiene el escaparate final: un pack fitness, un curso de tatuaje profesional, un viaje a Bali y cuatro motos

Paloma ha sido la concursante que ha llegado hasta el deseado escaparate final en este programa de domingo. El margen que Paloma tenía para acertar el precio justo era de 500 euros, una cantidad algo ajustada que iba a obligar a la concursante a agudizar su ingenio. ¿Qué contenía el panel final? Hecha un vistazo:

Un pack fitness que incluye una cinta de correr, una bicicleta indoor y una elíptica.

Curso de tatuaje profesional impartido por Matías Noble con una duración de 64 horas presenciales y un año de acompañamiento online.

Viaje a Bali para dos personas con una duración de nueve noches que incluye los vuelos de ida y vuelta además de un alojamiento con desayuno incluido.

Cuatro espectaculares motocicletas.

Paloma ha comenzado a calcular los precios, ayudándose por los consejos del público: ¿34.000? ¿34.700? ¿35.000? Lo cierto es que Paloma estaba hecha un lío y decidía quedarse con una cifra: 34.500. ¿Habrá logrado Paloma quedarse a menos de 500 euros de diferencia? ¿Crees que tú lo conseguirías? ¡Haz tus cálculos antes de darle al play!