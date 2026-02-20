telecinco.es 20 FEB 2026 - 14:59h.

Mario es el último concursante en incorporarse a 'El precio justo' y llega al concurso con muchísimas ganas de darlo todo e intentar conseguir llegar hasta la final para poder optar a llevarse el gran escaparate final de el programa.

Durante su presentación, Mario y Carlos Sobera han protagonizado un momentazo en cuanto el presentador le ha preguntado sobre el motivo de su camiseta verde: ''Pone aquí esperanto, ¿qué sois? ¿Un club de esperanto o qué?'', entre risas, el concursante lo ha explicado a fondo.

''No, el esperanto es un idioma y también un movimiento que significa 'el que tiene esperanza'. Yo tenía esperanza hasta el último momento '', cuenta y el presentador se interesa más: ''¿Y cómo suena el esperanto? Háblanos un poco, por ejemplo, en esperanto, venga'', Mario habla y el presentador bromea: ''Acaba de decir, son las nueve y cuarto de la tarde y está nevando en España, ¿no?''.

El concursante cuenta más sobre el idioma: ''El esperanto coge de muchos idiomas raíces para formar el vocabulario, pero luego la gramática es muy personal porque es, a diferencia de otros idiomas, es un idioma creado, además, armónica y mágicamente creado. Y también lo vemos como el idioma de la paz, porque al no ser un idioma propio de ningún pueblo, de ningún país, pues puede ser el idioma de todos los pueblos''.