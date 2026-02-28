María se hizo del Real Madrid porque sus primos eran de Barça: “Por llevarles la contraria”

Se planta en '¡Allá tú!'' con un tentativo panel y descubre si ha hecho buen negocio con la banquera

Compartir







María llega desde Ciudad Real y lo hace con mucha ilusión: “Tengo 29 años y actualmente estoy sin trabajo desde hace unos días, fue quedarme sin trabajo y me llamasteis de aquí”. María no ha venido sola, junto a ella está su madre: “Yo soy Manoli y soy funcionaria en la subdelegación de Gobierno de Ciudad Real”.

María es una grandísima seguidora del Real Madrid, tanto es así, que si se lleva un buen pellizco empleará parte del permio en disfrutar de su pasión: “Iría a muchos partidos del Real Madrid, y desde aquí lanzo un llamamiento de si alguien quiere invitarme al palco”.

Además, si logra llevarse los 100.000 euros, empleará el resto del dinero en la ayuda de una compra de vivienda: “Quiero comprarme una casa, aunque no me llegue sí me gustaría tener por lo menos para la entrada”.

Tan aficionada al Real Madrid es María que durante todo el concurso ha abierto cajas en base a los jugadores favoritos de su equipo. ¿Le habrá funcionado a la joven su estrategia?