Telecinco.es Madrid, 25 FEB 2026 - 21:36h.

¿Se habrá arrepentido el concursante de aceptar la oferta de la banquera?

100.000 euros, un orinal o una gran oferta de la banquera: así ha sido la detonante decisión de Juan en 'Allá tú'

Juanra descuelga por última vez el teléfono a la banquera, quien le hace una llamativa oferta al concursante de 18.666 euros. Y es que Alberto necesita consultarle a sus compañeros, que le aconsejan continuar jugando ya que tiene un tentativo panel porque tan solo tendría que sacar una caja roja de 500 euros y dos verdes con las cifras de 2.500 y 7.500.

Sin embargo, al concursante le vendría este dinero "de lujo" y, aunque es cierto que durante su paso en '¡Allá tú!' ha tenido siempre cajas verdes, lo cierto es que si se arriesga podría llegar a perder la mitad de lo que le ofrece la banquera. Así que como "el público es soberano" y le pide prudencia, Alberto decide finalmente plantarse pero... ¿Se arrepentirá de ello?

¿Ha hecho el concursante buen negocio?

Para descubrirlo, les pide a la caja 20 en primer lugar que muestre su contenido: 500 euros. Después se habría quedado con el 14 cuya caja tiene en su interior los 7.500 euros.

Si hubiese decidido continuar, más tarde hubiese tenido la oportunidad de abrir una única caja y esa hubiese sido la 22 con los 2.500 euros. Esto no significa otra cosa que en su caja hay o 50.000 o 100.000 euros, por lo que "la banquera hubiera ofrecido seguramente más de 50.000". "No me pica", es la reacción de Alberto, quien finalmente descubre que en su caja se encontraban los 50.000 euros.