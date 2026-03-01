telecinco.es 01 MAR 2026 - 14:09h.

Silvia Pintor es una concursante almeriense que llega a ‘El precio justo’ desde el pequeño pueblo de Purchena con un regalo muy especial para Carlos Sobera. Se trata de una piedra burxana que representa una prueba física de los juegos moriscos que se celebran, cada año, a finales del mes de julio en esta localidad almeriense.

Carlos Sobera recibe una piedra burxana de Puchera

Carlos Sobera agradece el bonito gesto que han tenido con él estos habitantes de Purchena, pero se las ve y se las desea para sacar la piedra burxana de la caja. Y es que este regalo pesa una barbaridad: “No hay quien saque esto de aquí. Cómo pesa, la madre que la parió”, son las palabras del presentador.

La concursante le aclara que el juego consiste en aguantar el máximo tiempo posible con la piedra burxana y dice que las piedras reales, las que levantan en los juegos, pueden llegar a pesar 70 kilos. Ante estas palabras, Carlos Sobera bromea: “En Bilbao las levantamos de trescientos kilos”.

Carlos Sobera agradece una vez más el regalo recibido, dice que es precioso y vuelve a bromear con su peso: “Esto seguro que nos va a encantar guardarlo. Una carretilla igual para llevar esto”, añade ante las risas el público presente en el plató de ‘El precio justo’.