Tania Medina, emocionada con las palabras de un concursante de 'El precio justo': "Voy a llorar"

telecinco.es 01 MAR 2026 - 14:54h.

Las emotivas palabras de un concursante de 'El precio justo' emocionan a Tania Medina

Iván ha sido el concursante que ha conseguido jugar en el ‘Escaparate final’ del programa de este domingo y Carlos Sobera le da la oportunidad de poder jugar en compañía de su familia, que bajan desde el público hasta el plató de ‘El precio justo’.

“Vais a jugar en familia, esta experiencia ya os la lleváis. Si, además, conseguís llevaros el premio…”, son las palabras de Carlos Sobera al respecto. Y es precisamente esto sobre lo que reflexiona Iván antes de lanzarse a jugar junto a sus padres y su hermana.

Las palabras de un concursante emocionan a Tania Medina

Antes de jugar, Iván le pregunta a Carlos Sobera si puede decir algo y el presentador le da la palabra: “Yo sé que aquí hay siempre hay un premio económico, material, pero hasta que no nos pasa algo en la vida que nos pone los problemas en la frente, no nos damos cuenta y yo, mi mayor premio es cuando mi madre salió del hospital”.

Visiblemente emocionados, la familia al completo se funde en un abrazo grupal mientras que el público arranca a aplaudir las palabras de este participante. Pero el público no es el único emocionado, pues Tania Medina también se muestra emocionada por lo que acaba de decir Iván: “Voy a llorar, qué familia más bonita, qué bonito verles”, han sido sus palabras.