La canción de rap sobre el autismo que ha emocionado a los jueces: "Dejen de mirarme como a un loco"
Antonio López es cartero, pero también crea canciones como forma de protesta a los problemas sociales
Antonio López, más conocido como Heavy, ha llegado hasta ‘Got talent España’ con una misión: la de darle visibilidad al autismo. ‘Desde mi mirada’, la canción que ha defendido sobre el escenario, es una canción conmovedora que aborda la experiencia del autismo desde la perspectiva de quienes lo viven.
Heavy ha explicado que con su canción intenta mostrar al mundo la realidad de miles de niños que luchan a diario por encajar en un mundo que no les entiende:
“Yo soy cartero y en mi tiempo libre hago rap. Hace algún tiempo se puso en contacto conmigo una asociación de niños autistas y a partir de ahí una mamá desesperada porque necesitaba que se diera visibilidad a este problema”.
El tema ha emocionado a los jueces y se ha ganado los cuatro síes del jurado: “Gracias por habernos regalado este trocito de arte”.
La letra de ‘Desde mi mirada’, de Antonio López (Heavy)
Si me miras a los ojos verás que soy como tú,
aunque vea las cosas de otra forma y sienta inquietud.
A veces no respondo y me bloqueo cuando me llaman,
me quedo quieto en la cama intentando alcanzar tu luz.
En ocasiones me cuesta expresar lo que siento,
es una tarea dura exponer mis sentimientos.
Pero esto no me hace ser diferente al resto
y que lo vean así suele resultarme molesto.
Sé que soy distraído que estoy en un mundo aparte,
porque muchas veces siento que en este tal vez no encaje.
Papá y mamá me apoyan me sonríen durante el viaje
y aunque quiero devolverles la sonrisa, no me sale.
A veces siento que no tengo miedo a nada y soy valiente
y otras veces me aterra tan solo dar un paso al frente.
Hay cosas que tal vez no logre comprender de la gente
pero quién no se ha sentido incomprendido algunas veces.
Tardé más de la cuenta en empezar a hablar
y eso que me ayudaron y animaron sin parar.
Recuerdo mi primera palabra la ilusión de mamá
y aunque me moría de ganas nunca la llegué a abrazar.
A veces soy muy frío pero no es porque yo quiera
y por mucho que los quiera no sé transmitirlo fuera.
Si supieran que ellos son mi vida entera,
el bastón donde me apoyo el escalón de mi escalera.
Cuánto me cuesta mantenerte la mirada
o entender lo que te pasa sin que tú me digas nada.
Cuánto me cuesta levantar cada mañana
y que me afecten el triple que a ti las cosas cotidianas.
Ojalá mañana al despertarme haya cambiado todo
y dejen de juzgarme o de mirarme como un loco.
Ojalá logre arreglarme los días que me sienta roto,
ojalá mañana al despertarme no me sientas solo.
Ojalá algún día dejen de verme distinto,
mientras tanto intento salir de este laberinto
donde suelo encontrarme gritándole al abismo:
No soy tan diferente tan solo tengo autismo.
Un niño con autismo solo recibe atención los primeros años de escolarización.
Más tarde los abandonan, el tratamiento a seguir es muy caro y muchos no se lo pueden permitir.
Luego invierten nuestro dinero en cosas sin sentido.
El motivo de esta canción también es para hacer ruido y que se sepa en el mundo de verdad de corazón que no estás solo «You will never walk alone».