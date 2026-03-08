Un concursante sufre una peligrosa caída en plena actuación: "Eso ha sido una temeridad"

Got Talent 08 MAR 2026 - 00:30h.

Asterik Nova tiene 38 años y ha protagonizado uno de los momentos más tensos de esta octava noche de actuaciones

Lorena Castell y su lado más íntimo en 'Got Talent': lágrimas, música y cero guiones

Compartir







Asterik Nova tiene 38 años y llega desde Japón. Este equilibrista ha protagonizado uno de los momentos más tensos de la octava noche de audiciones de la 11ª edición de 'Got talent España'. Asterik y su ayudante han colocado sobre el escenario del talent una serie de sillas plegables en forma de torre para luego subirse a la cima y realizar equilibrios.

Cuando Asterik se disponía a hacer 'el más difícil todavía' añadiendo una silla más, algo salía mal y el japonés perdía el equilibrio cayendo la totalidad de las sillas al suelo. Gracias a la línea de vida que Asterik llevaba atada al cuerpo el concursante lograba mantenerse a salvo. Pese a que el aspirante no sufría ningún daño, los jueces pasaban un mal rato viendo su actuación: "Si no llevara la línea de vida se habría dado un golpe muy serio".

La dura valoración del jurado para Asterik

"El número era lento, tedioso, antiguo y encima fallado". Con estas durísimas palabras valoraba Risto Mejide un número que, además de haber salido mal, en su opinión no tenía el nivel y el ritmo necesario para el escenario de 'Got talent España'. Para Paula Echevarría y para Carlos Latre el número era una "completa temeridad".