28 FEB 2026 - 07:00h.

La jueza hace balance de su experiencia en la mesa y cuenta qué actuaciones le roban el corazón y los detalles que ha fichado en secreto para sus propios espectáculos

"Lo más difícil es decir no": los jurados de 'Got Talent' desvelan lo más duro de su trabajo

Sentarse en la mesa del jurado de 'Got Talent' no es solo un reto profesional, es un auténtico viaje emocional. Ver pasar por el escenario a cientos de aspirantes cargados de ilusiones y talento acaba dejando huella, y si hay alguien que ha exprimido esta experiencia al máximo, esa es Lorena Castell, la nueva incorporación del jurado junto a Carlos Latre.

La polifacética artista ha charlado con nosotros para hacer un balance muy sincero de su paso por el programa y nos ha contado cómo ha absorbido cada actuación y por qué este formato le ha permitido conectar de una manera tan especial (y transparente) con la audiencia.

La inspiración oculta y el poder de la música

Al preguntarle por el mayor aprendizaje que se lleva a casa, Lorena no puede evitar sacar a relucir su innegable alma del espectáculo y entre risas delata que ha aprendido muchísimas cosas, hasta el punto de tomar recortes creativos: "Hay muchas ideas que veo y digo: uy, esto me gusta para mi show". Pero más allá de fichar conceptos escénicos, ha descubierto disciplinas artísticas que desconocía y, sobre todo, de interesarse de verdad por las historias de superación que hay detrás de cada concursante.

A la hora de pulsar botón rojo o dorado, no todas las habilidades le tocan igual el corazón. Siendo honesta, la nueva jueza admite que su gran debilidad y lo que más le mueve por dentro es, sin duda, la música. Cualquier disciplina que logre fusionarse bien con el elemento musical tiene gran parte de su "sí" asegurado.

Emociones sin filtro y el fin de los guiones

¿Es 'Got Talent' el lugar donde se ha descubierto a sí misma? ella lo tiene muy claro: se conoce a la perfección, pero el programa le ha dado alas para que sea el gran público quien la descubra de verdad. Al no tener un guion cerrado, sus valoraciones son cien por cien suyas, así que junto a la libertad para ser ella misma e interactuar con sus compañeros de mesa, se ha permitido "liberarse" frente a las cámaras.

Esa misma autenticidad es la que aplica cuando toca gestionar la presión de decir que no o de enfrentarse a emociones muy intensas. Lorena reconoce que no se ha contenido en ningún momento, ya que "a veces te tienes que dejar llevar", reflexiona. También asume con total naturalidad que a lo largo de las audiciones ha llegado a llorar de la emoción o simplemente por disfrutar de algo tan bonito.

Dale play para descubrir el lado más genuino de la jueza de 'Got Talent'.