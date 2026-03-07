La "magia de cerca" que hace José Jiménez deja K.O. a los jueces: "Créetelo porque tienes talento"

Got Talent 07 MAR 2026 - 23:15h.

José Jiménez tiene 20 años, viene desde Granada y ha heredado de su padre el amor por la magia

José Jiménez, pese a tener solo 20 años, tiene mucho talento. Este joven granadino lleva lo de la magia en la sangre: “Mi padre me ha enseñado todo lo que sé del mundo de la magia, sin él no podría estar aquí delante de vosotros”.

José ha preparado su número de magia para estas octavas audiciones de ‘Got talent España’ con la mayor de las ilusiones y también con un poco de nervios, algo que no ha pasado desapercibido para los jueces.

La valoración del jurado para José Jiménez

Paula Echevarría, que ha aplaudido la actuación del granadino, ha señalado que José debe preparar mejor el personaje con el que pretende defender sus números, además de hacerse con más confianza en sí mismo.

Los jueces, que después de diez ediciones de ‘Got talent España’ se han convertido en grandes expertos en magia, han valorado muy positivamente el número de José no sin antes señalar los puntos que debe reforzar:

“Las mejores actuaciones que hemos tenido aquí de magia eran una combinación de un buen personaje con una buena rutina. Trabaja un poco más la seguridad porque puedes sentirla, manipulas muy bien, deberías creértelo un poquito más, tienes talento para hacerlo”.