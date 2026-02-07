Paula Echevarría y el difícil arte de juzgar: "He aprendido a no regalar el 'sí'"

telecinco.es 07 FEB 2026 - 20:00h.

La actriz hace balance de su trayectoria en 'Got Talent'; confiesa que ya no regala el "sí" y explica por qué una actuación perfecta puede dejarte fría si no tiene "ese algo"

"Lo más difícil es decir no": los jurados de 'Got Talent' desvelan lo más duro de su trabajo

Ser jurado de 'Got Talent' no es solo sentarse y disfrutar del espectáculo, es un trabajo que se aprende con el tiempo, los errores y, sobre todo, escuchando a los que llevan años pulsando el botón rojo. Paula Echevarría ha dejado atrás la etiqueta de "nueva" para convertirse en jueza veterana, y en este vídeo hace un ejercicio de introspección para explicar cómo ha sido este viaje desde la inseguridad del principio hasta la firmeza actual.

Si tuviera que encontrarse hoy con la Paula que debutaba en el programa, su consejo sería el mismo que le dieron en su momento Risto Mejide o Edurne: "Que me relajara y disfrutara de cada una de las actuaciones como una espectadora más". Sin embargo, la relajación no implica bajar la guardia, ya que asegura que la lección más importante que ha asimilado estos años es "aprender a gestionar los síes y los noes". Ha entendido que el verdadero respeto al formato y al público pasa por la honestidad, aunque a veces duela.

En este proceso de aprendizaje, Paula Echevarría destaca una figura clave: Risto Mejide. La actriz reconoce que compartir mesa con él ha sido una suerte. "He aprendido mucho de Risto, sobre todo este año que lo he tenido codo con codo", nos cuenta. Pone en valor la capacidad de análisis de Risto, asegurando que, más allá de las polémicas o de que a algunos les guste más o menos, objetivamente "hace unas valoraciones increíbles" y su criterio ha ayudado a Paula a afinar el suyo propio y a buscar la excelencia.

Ahora, con esa experiencia acumulada, Paula tiene claro qué busca. Para ella, el éxito no depende de una disciplina concreta, sino de la capacidad de sorpresa: "No es un talento, es una actuación", afirma. Explica que a veces una prueba técnicamente perfecto te deja fría, mientras que algo que a priori no te gusta puede hacerte flipar de una manera inesperada.

Esa búsqueda de nivel implica la responsabilidad de decir que no. Echevarría admite que muchas veces duele y cuesta romper la ilusión de alguien, aunque lo último que quieren es hacer daño. Pero su aprendizaje como jurado le ha enseñado que la negativa es necesaria cuando consideran "que no están 100% preparados y que podría dar más".

El nivel de 'Got Talent' sube cada año y lo "noes" de Paula ya no son dudas y gente de relleno, son decisiones profesionales.