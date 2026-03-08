Got Talent 08 MAR 2026 - 00:50h.

Inverdance consigue el segundo pase de oro de Lorena Castell en 'Got Talent España'

Inverdances es un grupo de chicas amateurs que hace algo único: su disciplina es bastante novedosa y quieren darla a conocer a todo el mundo. Y qué mejor manera que hacerlo sobre el escenario de ‘Got Talent España’ en estas octavas audiciones. Su show ha gustado tanto que se ha llevado el segundo pase de oro de Lorena Castell.

“Esta noche queremos dejar a los jueces completamente con la boca abierta. Vamos a dejar al mundo patas arriba”, han confesado estas jóvenes artistas antes de salir al escenario. Y lo cierto es que no era un farol pues, literalmente, han puesto sus cuerpos ‘patas arriba’ y han dejado a público y jurado muy impresionados con su gran actuación en la que hacen acrobacias y equilibrios sobre unos taburetes de yoga.

El jurado no ha perdido detalle de la actuación de Inverdance y han llegado a manifestar lo mucho que les estaba gustando. Tras el show, llegaba el momento de las valoraciones: “Yo nunca había visto esto, es la primera vez que veo este tipo de performance. Ha sido increíble, menuda precisión. O sea, la técnica me parece increíble y es muy difícil estar sobre un escenario y hacerlo todo bien. No tengo ningún pero para esta actuación. Brutal”, han sido las palabras de Lorena Castell al respecto.

Por su parte, Risto Mejide ha manifestado lo siguiente: “Cuando yo hablo de innovar, cuando hablo de ser arriesgado, cuando hablo de ser diferente, hablo exactamente de esto”. El público se pone en pie para exigir un pase de oro, pero a Lorena Castell no hacía falta que nadie la convenciera, pues no paraba de decir que no había nada que le fuera a sorprender tantísimo. Por ello, parece tenerlo claro: “Esto sería un grandísimo pase de oro. Esta disciplina, yo no la había visto nunca”.

En un momento dado, Risto Mejide le ha dicho a Lorena Castell que “los pases de oro no se discuten, se dan, y ha sido entonces cuando ella ha pulsado el botón dorado, otorgando así su segundo pase de oro de la edición (recuerda que el primer pase de oro se lo dio a AM Dance antes de que terminaran su actuación). “Habéis estado increíbles”, ha manifestado Lorena Castell al subirse al escenario para felicitar a estas artistas. ¡Las veremos de nuevo en alguna de las semifinales de 'Got Talent'!