¡Histórico! Lorena Castell da el pase de oro a AM Dance Studio antes de terminar la actuación
Lo que ha sucedido en las terceras audiciones de ‘Got Talent España’ no había pasado nunca antes en las once ediciones. Lorena Castell ha flipado tanto con la actuación del grupo de baile AM Dance Studio (compuesto por 56 bailarines portugueses) que no ha podido esperar a que terminara la actuación para darles su pase de oro. ¡Así ha sido el histórico momento!
“Para nosotros, el baile significa pasión, disciplina y alegría. Estar en ‘Got Talent España’ significa que hemos alcanzado la excelencia y quién sabe si puede abrir puertas para poder seguir bailando y seguir mostrando nuestro trabajo”, confiesa este grupo de jóvenes antes de subir al escenario. Venían a demostrar lo que vale… ¡Y lo han demostrado!
La espectacular actuación de AM Dance Studio en las audiciones de ‘Got Talent España
Con una mezcla de sensibilidad, riesgo y disciplina, este grupo de bailarines de entre 7 y 25 años, ha derrochado talento puro sobre el escenario. Sus acrobacias imposibles nos han dejado un show que será muy difícil de superar… ¡y de olvidar! Todos han quedado alucinados, pero no cabe duda de que Lorena Castell ha sido la que más se ha quedado prendada con este grupo de baile.
“¿Pero qué?”, “Me parece una salvajada”, “Qué maravilla es esta, por favor”, son algunas de las expresiones que el jurado de ‘Got Talent ESpaña’ ha soltado por su boca mientras disfrutada de esta apoteósica actuación que ha tenido en vilo a todos los presentes en el teatro.
Lorena Castell da su pase de oro a AM Studio
Lorena Castell no se ha podido resistir y, antes de que AM Studio terminara la actuación, ha pulsado el botón dorado para dar su pase de oro a este grupo de bailarines. “Lo siento, me parece una pasada. Es una maravilla, brutal”, se disculpa. El resto del jurado, impresionado tanto por lo que acaba de su compañera como por lo que han visto sobre el escenario.
“Que alguien me explique qué acaba de pasar aquí”, se pregunta Risto Mejide. “Intentamos pasarles toda nuestra alegría y parece que ha funcionado”, es la respuesta de uno de los bailarines. “Me ha parecido todo increíble. Era todo ‘estímulo’, ‘estímulo’, ‘estímulo’… No sabías para dónde mirar porque, en cada parte del escenario, estaba sucediendo una cosa loquísima”, explica Lorena.
“Esta es mi cuarta edición, más la del ‘All Stars’, y me atrevo a decir que esta es la mejor actuación que yo he visto en este escenario, sin desmerecer a nadie más. Lo que me ha pasado hoy no me ha pasado nunca”, comenta Paula Echevarría. Risto Mejide coincide con ella: “Es una de las mejores actuaciones de todos los ‘Got Talent España’ y ha sido perpetrada por gente insultantemente joven. Ha dado mil patadas a muchos grupos profesionales de baile”.