"Lo más difícil es decir no": los jurados de 'Got Talent' desvelan lo más duro de su trabajo

telecinco.es 31 ENE 2026 - 20:00h.

A los encargados de juzgar a los concursantes también les cuesta el momento de dar una devolución negativa; esto nos han contado

Las afinidades y discordancias entre el jurado de 'Got Talent': "Coincido mucho con Risto, aunque..."

Todo el mundo alguna vez ha estado en desacuerdo con el jurado en un programa de televisión, pero para ellos también es muy complicado estar en esa posición y lo hemos podido comprobar con los jueces de 'Got Talent'. El 10 de enero se estrenó la temporada 11 de este famoso talent show, con la incorporación de Lorena Castell y Carlos Latre que se unen a los veteranos Risto Mejide y Paula Echevarría, formando un cuarteto renovado tras la salida de Tamara Falcó y Florentino Fernández.

Su función es muy importante en el programa, pero no define el futuro de la carrera de los concursantes, y es esto lo que mantienen todos ellos a la hora de ser consultados sobre lo que llevan peor de su rol. El humorista Carlos Latre mencionó en una charla con esta web el ejemplo de Rosalía, que con 15 años participó en un programa de talentos y recibió numerosas críticas del jurado por la elección de la canción y su afinación. Esto no le impidió seguir formándose y trabajando para lograr lo que se propuso, ser una de las artistas actuales más conocidas en el panorama internacional. Así que un "no" por parte de los jueces puede significar solo un seguir aprendiendo, aunque algunos concursantes no se lo tomen de la mejor manera y no acepten esa negativa.

Pero esto no es lo único complicado de ser jurado. La respuesta de la presentadora y humorista Lorena Castell a nuestra consulta fue instantánea: "Dar tu opinión. Es difícil opinar de cosas que tu no sabes hacer", reconoció. El público es muy crítico y no a todos les emociona lo mismo o sienten que merecen pasar a la siguiente fase, pero son los jueces los que tienen que decir lo que creen conforme a lo que le ha hecho sentir la actuación. En cambio, Risto Mejide ha seguido con su habitual sinceridad diciendo que simplemente no hay nada difícil, que ser jurado es un privilegio y hay mucho talento que provoca algo en el espectador, incluso en él, uno de los más temidos de todos. "Como pasa muchísimo talento, te provoca muchas cosas", admitió.

Las disciplinas favoritas de los jurados

Mas allá de la técnica, el jurado coincide en que el verdadero reto es la gestión de las expectativas. No solo juzgan un número, si no los sueños de esa persona que se juega todo en tres minutos. El verdadero desafío es mantener la objetividad frente a la presión del público y el comparar disciplinas que no tienen nada que ver entre sí. Todo esto sumado es lo que convierte su silla en el lugar más difícil del plató. Así que antes de juzgar desde nuestras casas a los que juzgan en el concurso, hay que ponerse en su posición y saber que no es todo tan fácil como parece. ¡Dale play al vídeo para conocer más todas sus respuestas!