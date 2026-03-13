Got Talent 13 MAR 2026 - 13:21h.

El programa reunirá sobre el escenario nuevas propuestas sorprendentes en una gala que culminará con el último Pase de Oro de esta fase.

Entre los números más singulares estará el de Rubén y Ringo, un pianista que actúa con su perro cantarín para demostrar que el talento también puede expresarse en aullidos. Y hablando de aullidos, el programa recibirá a Aullaria, una peculiar orquesta furry que combina su pasión por la música clásica con la afición de vestirse de animales caricaturescos para acercar este género a nuevos públicos.

La emoción llegará con Chaotic Island, grupo de baile mallorquín que pone el foco en la soledad en la tercera edad con una actuación pensada para despertar la reflexión del público. También participará Modern Choir, uno de los coros más numerosos que han pasado por el programa, con un centenar de voces unidas para interpretar una misma canción.