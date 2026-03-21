El programa más divertido (y surrealista) de 'Allá tú' acaba con Juanra pidiendo ayuda: "Sacadme de aquí"

Natalia y su amiga Desi han protagonizado uno de los programas más intensos de la historia de ‘Allá tú’: descubre qué premio se han llevado hasta Valencia

El tierno gesto de una concursante de ‘¡Allá tú!’ con Palmira, una seguidora del programa de 89 años: “Mi padre me hubiera dicho lo mismo”

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Natalia de Valencia ha sido la concursante de este sábado. La concursante trabaja en el departamento comercial de una empresa de alimentación y también se dedica al modelaje curvy en su tiempo libre.

Natalia no ha venido sola, lo ha hecho en compañía de su amiga Desi, la que ella considera su alma gemela y junto a la que ha protagonizado momentos divertidísimos durante su paso por ‘Allá tú’.

Natalia le ha contado a Juanra que si se lleva los 100.000 euros tiene muy claro lo que haría con ellos: “Tengo un perrito que está pasando por un mal momento de salud, se llama Hugo y ha decidido ponerse malito una vez mes al mes y arruinarme a mí, si me llevo un buen dinero le haría un buen chequeo”.

Además, Natalia tiene un novio uruguayo que vive aquí y con el que le encantaría viajar hasta Uruguay: “Si me llevo los 100.000 además de Uruguay iríamos a Argentina y a Brasil”.

El concurso de Natalia (y de Desi) no solo ha sido divertido y emocionante, si no que se ha convertido en uno de los más surrealistas de la historia de ‘Allá tú’ con el mismísimo Juana pidiendo ayuda a través del teléfono de la banquera: “Solicito la extracción”. ¿Quieres saber qué premio se ha llevado Natalia tras su intenso programa? ‘Dale al play!