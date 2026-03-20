Mª Ángeles interrumpe el programa para pedirle consejo a Palmira, una mujer del público de casi 90 años

La tensión se apodera del plató en la jugada final de David, de Zaragoza: “Cada segundo pienso una cosa”

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Mª Ángeles, de Salamanca, se ha enfrentado a su gran día con mucha alegría y la diversión extra de tener a su divertida amiga Isabel al lado. Un dúo de mujeres maravillosas que han sorprendido al presentador con un tierno gesto hacía Palmira, una de señoras del público que tiene 89 años.

La concursante de Salamanca no ha tenido un buen arranque de programa, pero poco a poco, la inocencia de su amiga Isabel y la suerte han conseguido que su concurso se fuera animando. De hecho, ha llegado al ecuador de ‘¡Allá tú!’ con cinco cajas verdes y cuatro rojas.

La banquera ha querido saber qué oferta consideraba su amiga Isabel y al escuchar un “Está muy bien el panel, 15.000€” ha concluido con un “Sí que es novata, sí”. Les ha ofrecido 6.446€. La concursante se ha puesto nerviosa porque sabía que era un punto de no retorno y era mucho dinero.

Mª Ángeles le ha pedido permiso a Juanra Bonet para consultar a una persona, pero en lugar de hablar con alguno de sus compañeros, ha subido las escaleras del público para preguntarle a Palmira, una mujer del público. Emocionada, Palmira le ha dicho que la ponía en un compromiso, pero le ha dicho que ella se lo quedaría. La concursante lo ha entendido porque su padre, que también tiene 89 años, también le había dicho: “En cuanto te den algo importante, tira para casa, ni se te ocurra triturar”.

Sentada en las escaleras del plató de ‘¡Allá tú!’ junto al presentador ha querido saber qué haría él y Juanra se lo ha dejado claro: “Si estuviera en tú lugar, haría lo que tu hubieras hecho en tu lugar”, y que hiciera lo que le hiciera sentirse contenta con sus decisiones.

¿Qué ha hecho Mª Ángeles? ¿Se ha plantado? ¿Ha triturado? Descubre cuál ha sido su decisión en el vídeo principal.

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