Telecinco.es 23 MAR 2026 - 17:54h.

Producido en colaboración con Cuarzo TV (Banijay Iberia), se estrenará próximamente en la cadena.

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Ágil, visual, impactante y conectado con los temas que interesan a la audiencia con el ritmo y la viralidad propios de las redes sociales: así será ‘Visto lo visto’, nuevo programa de actualidad que prepara Telecinco para la franja de sobremesa de los fines de semana que contará con Verónica Dulanto como presentadora.

El programa, que la cadena producirá en colaboración con Cuarzo TV (Banijay Iberia) y será emitido antes de Informativos Telecinco 15:00 horas, trasladará a la televisión el tipo de consumo de contenidos que se lleva cabo en redes sociales a través de imágenes virales vinculadas a la actualidad, en formato corto, con un enfoque directo e impactante y un ritmo trepidante.

Además, el programa, cuya puesta en escena estará dominada por una gran pantalla de nueve metros cuadrados, contará en momentos clave con un prescriptor para aportar contexto y ofrecer nuevas claves que amplíen la visión del espectador, y con un equipo de reporteros desplazados a los escenarios de las principales noticias.