Con una edición especial de aniversario, el equipo celebra su trayectoria con un mensaje claro: “Larga vida a First Dates”

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El exitoso programa de citas First Dates cumple una década en emisión y lo hace en plena forma. El espacio, presentado por Carlos Sobera, ha logrado consolidarse como uno de los formatos más longevos y reconocibles de la televisión en España.

En estos diez años, el restaurante más famoso de la pequeña pantalla ha recibido a más de 23.000 solteros y ha sido escenario de más de 11.000 citas, con un balance que incluye 10 bodas y 13 bebés. “Nosotros ponemos el contexto y ellos ponen la magia”, resume el equipo del programa.

Un formato que va más allá de las apps

En un contexto dominado por aplicaciones como Tinder, First Dates se posiciona como una alternativa más humana y directa. “Es otro nivel de citas”, destacan desde el programa.

El secreto de su éxito radica en una combinación de naturalidad, casting cuidado y un entorno diseñado para favorecer la conexión.

El equipo, liderado por Sobera, actúa como una especie de “celestina moderna”, guiando las citas sin intervenir de forma artificial. “Es muy bonito esto de ser celestino, pero todo el mundo me pide que le busque pareja”, comenta entre risas el presentador.

Las camareras también juegan un rol activo: “Si los vemos cortados, les animamos a hablar, proponemos juegos, bailar o cantar, todo para que se enamoren”.

Un restaurante donde “las almas se reconocen”

El espacio está diseñado para que los participantes se olviden de las cámaras, aunque haya 26 robotizadas y 8 fijas grabando cada ángulo, "se sienten como en su casa, como en un restaurante de verdad”, explican. Incluso la oferta gastronómica forma parte de la experiencia: “Platos que invitan a enamorarse”.

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Un casting muy selectivo

El programa pone especial énfasis en la selección de participantes, con cuestionarios, vídeos y entrevistas detalladas, “conseguimos buscar su pareja perfecta a través de un proceso muy exhaustivo”.

Casos como el de Fonso, fan del programa durante años antes de participar, reflejan el vínculo del público con el formato. Tras diez años, First Dates ha sabido adaptarse a los cambios sociales y a las nuevas formas de relacionarse: “Es un programa auténtico que ha sabido cambiar conforme ha cambiado la sociedad”.