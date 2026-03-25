Lara Guerra 25 MAR 2026 - 03:07h.

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Tras el inesperado abandono de Álex Ghita y Alejandra de la Croix de la edición de 'Supervivientes 2026', la aventura en Cayos Cochinos ha dado un nuevo giro completamente inesperado. Después de una noche llena de momentos y sorpresas, Ion Aramendi irrumpía con un anuncio que dejaba sorprendido a todos los colaboradores del plató. Después de estas dos salidas, llega un nuevo camino para otro fichaje de esta emocionante edición.

Momentos previos a finalizar la gala, el plató se silenciaba para escuchar las palabras del presentador. Con pergamino en mano y generando una gran expectación, Ion revelaba una a una, las pistas que nos acercaban cada vez más a conocer el ansiado nombre del nuevo concursante de 'SV'. Después de despedir a María Lamela, y de poner el broche de oro a esta gala, llegaba el momento de escuchar el mensaje en el que se anuncia la presencia de una nueva persona en Honduras que llega para cambiarlo todo: “Un nuevo superviviente está a punto de llegar y os leo… ‘se trata de una mujer muy famosa y de fuerte carácter que promete revolucionar la vida en Cayos Cochinos’. Llega muy pronto y os va a encantar”.

El jueves a las 21:45 horas, en Telecinco, disfruta de una nueva gala de 'Supervivientes', con juegos de localización, de líder, expulsión y ¡un nuevo superviviente que está a punto de llegar!