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La madre de Sara Carbonero, Goyi Arévalo, ha fallecido a causa de una enfermedad que padecía desde hace algún tiempo. La madre de la periodista será despedida este lunes a las 17:30 horas en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de Corral de Almaguer, su pueblo natal de Toledo.

Desde 'Vamos a ver', Patricia Pardo ha querido tener una bonitas palabras con su compañera de cadena: "No queremos despedirnos sin mandarle de corazón un mensaje a nuestra compañera Sara Carbonero. Esta mañana conocía la durísima noticia del fallecimiento de su madre", ha comenzado.

La presentadora ha continuado enviándole sus mejores deseos a Sara Carbonero: "Es verdad que ella había mencionado en varias ocasiones en sus redes sociales que su madre padecía una enfermedad y finalmente no ha podido ser. Ella ya descansa en paz. Desearle a Sara que esté arropada, que la estén abrazando y trasmitiéndole toda la fuerza que necesita en estos momentos. Nuestro más sentido pésame para toda la familia".

Corral de Almaguer, el pueblo de Toledo en el que Goyi Arévalo ha vivido

La periodista ha compartido en muchas ocasiones fotografías de los planes en familia que han disfrutado en su pueblo. Allí también viajaban para ver a su abuela, la madre de Goyi, que falleció en marzo de 2025 a los 100 años de edad, pocos días después de celebrar su cumpleaños en familia.

En el año 2024 supimos que Sara e Irene, que disfrutaron del verano en Corral de Almaguer, no dejaron en ningún momento sola a su madre, que meses antes había estado ingresada. "Las hermanas Carbonero se turnan para acompañar a su progenitora en un delicado momento de salud", publicó en aquel momento 'El Español'. A raíz de ese momento, Goyi Arévalo se instaló en Madrid para estar más cerca de sus hijas y de sus cuatro nietos, los dos hijos de Sara, Martín y Lucas, y los dos hijos de Irene.

Hace un mes que la madre de la periodista celebró su cumpleaños y Sara utilizó sus redes sociales para mandarle un mensaje público. La exmujer de Iker Casillas publicó una fotografía de Goyi con sus dos hijos, Martín y Lucas: "Feliz cumpleaños, mamá. No podemos quererte más". La periodista siempre ha agradecido públicamente el papel que su madre ha tenido en el cuidado de sus hijos menores. El pasado mes de enero, al recibir el alta después de ser operada de urgencia en un hospital de Lanzarote, Sara le agradeció a su madre que hubiese cuidado de sus hijos en Madrid cuando ella no podía. "A Íker y a mi madre por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía", dijo, evidenciando la buena relación que el futbolista también tenía con la que fue su suegra.